Макрон набирає понад 60% голосів на виборах президента Франції - ЗМІ

Неділя, 07 травня 2017, 17:41

Лідер руху "Вперед!" Еммануель Макрон набирає понад 60% голосів у другом турі виборів президента Франції.

Про це повідомляє бельгійський телеканал RTBF, посилаючись на дані опитувань, які проводилися в день голосування.

У Франції оприлюднення екзит-полів можливо лише після завершення недільного голосування.

За попередніми даними, Макрон набрав від 62% до 64% голосів виборців, а його суперниця кандидат від ультраправих Марін Ле Пен отримала відповідно менше 40% голосів.

Інше бельгійське видання Le Soir також повідомляє, що Макрон набрав понад 60% голосів за підрахунками чотирьох різних інститутів, які проводили опитування у неділю.

Видання відзначає, що кількість порожніх і зіпсованих бюлетенів може бути значною.

Раніше повідомлялося, що Макрон набрав більшість голосів у другом турі виборів президента за результатами голосування в заморських територіях, яке відбулося в суботу.

Детальніше - в статті "За три дні до президента: як змінить Францію обрання нового лідера"