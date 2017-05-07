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Порошенко: Макрон стане союзником України в Нормандському форматі

Неділя, 07 травня 2017, 23:34
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Президент Петро Порошенко розраховує на ефективну роботу "нормандської четвірки" після обрання Емануеля Макрона на посаду президента Франції.

Про це президент написав у дописі на своєму Facebook.

"З цією перемогою Україна здобула надійного союзника у Нормандському форматі, в боротьбі за відновлення суверенітету і територіальної цілісності", -- вважає Порошенко.

Президент також подякував переможцю виборів за "безкомпромісну підтримку України в умовах російської агресії", хоча лишилося незрозумілим, про що йдеться, адже наразі публічної підтримки від Макрона не надходило.

Окрім цього, Порошенко наголосив, що поразка ультраправої Ле Пен стала також перемогою всієї Європи. "Вибір французького народу – це яскраве свідчення перемоги програми Європи свободи над альтернативною Європою націоналізму", - заявив він.

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