Лідери ЄС вітають перемогу Макрона: французи обрали європейське майбутнє

Понеділок, 08 травня 2017, 10:11

Лідери європейських інституцій привітали перемогу Еммануеля Макрона на виборах президента Франції.

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер написав у Twitter, що французи обрали європейське майбутнє. "Разом ми будемо більш сильною і справедливою Європою", - написав Юнкер.

Félicitations @EmmanuelMacron! Heureux que les Français aient choisi un avenir européen. Ensemble pour une #Europe plus forte et plus juste pic.twitter.com/GWlxKYs4hL — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 7 травня 2017 р.

Президент Європейської ради Дональд Туск привітав французький народ "за вибір свободи, рівності і братерства замість тиранії фейкових новин".

Congratulations @EmmanuelMacron. Congratulations to French people for choosing Liberty, Equality and Fraternity over tyranny of fake news. — Donald Tusk (@eucopresident) 7 травня 2017 р.

Голова Європарламенту Антоніо Таяні запросив Макрона виступити з промовою на найближчій пленарній сесії ЄП.

"Розраховую, що Франція залишиться в серці Європи, щоб разом змінити наш союз і наблизити його до громадян", - написав він у Twitter.

Congratulazioni a @EmmanuelMacron contiamo su una #Francia che contribuisca a cambiare l'Unione per riavvicinarla ai cittadini! — EP President Tajani (@EP_President) 7 травня 2017 р.

Нагадаємо, Еммануель Макрон переміг у другому турі президентських виборів у Франції, набравши 66,06% голосів. Його суперниця кандидат від ультраправих Марін Ле Пен отримала 33,94% голосів виборців.