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Остаточні результати виборів у Франції: Макрон - 66,10%, Ле Пен – 33,90%

Понеділок, 08 травня 2017, 11:58
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Лідер руху "Вперед!" Еммануель Макрон здобув 66,10% голосів під час другого туру президентських виборів у Франції.

Про це повідомляє МВС Франції після підрахунку 100% бюлетенів.

За Макрона проголосували 20 753 798 виборців. Кандидат від ультраправих Марін Ле Пен набрала 33,90% голосів французьких виборців. За неї проголосували 10 644 118 французів.

Утрималися від голосування 25,44% зареєстрованих у Франції виборців. В абсолютних цифрах це понад 12 млн осіб і це більше, ніж проголосувало за Ле Пен.

Також повідомляється, що 2,96% бюлетенів були визнані недійсними (трохи більше 1 млн.), і 8,51% бюлетенів виявилися порожніми (3 млн). Це рекордний показник для французьких виборів.

Офіційно результати президентських виборів оголосять лише у середу, 10 травня, о 17:30 за місцевим часом.

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