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В Естонії почалися масштабні військові навчання НАТО

Понеділок, 08 травня 2017, 12:21
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В Естонії 8 травня починаються масштабні військові навчання "Весняний шторм", які оратимуть два тижні. В цьому році у них візьмуть участь майже 9000 осіб.

Про це повідомляє сайт Сил оборони Естонії.

У навчаннях разом з естонськими військовими також візьмуть участь близько 2000 військовослужбовців з 13 країн. Понад 800 осіб представлятимуть Велику Британію, яка очолює батальйон НАТО в Естонії.

Німеччина надіслала на навчання до Естонії близько 400 військовослужбовців.  До складу бойової групи НАТО входять близько 300 французьких військових. Підрозділи розміром з роту будуть представляти США, Латвію і Литву.

У навчаннях також братимуть участь військовослужбовці з Нідерландів, Польщі, Канади, Фінляндії, України, Швеції, Іспанії та Грузії.

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