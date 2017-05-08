Макрон вступить на посаду президента Франції 14 травня

Понеділок, 08 травня 2017, 13:12

Новообраний президент Франції Еммануель Макрон прийме присягу і вступить на посаду в неділю, 14 травня.

Про це заявив діючий глава держави Франсуа Олланд, повідомляє AFP.

Повноваження Олланда, який був обраний 15 травня 2012 року, закінчуються 14 травня опівночі. У той же день новий президент обійме посаду.

Офіційні результати голосування другого туру президентських виборів оголосять у середу, 10 травня.

Нагадаємо, лідер руху "Вперед!" Еммануель Макрон переміг у другому турі президентських виборів у Франції, набравши 66,10% голосів. Його суперниця кандидат від ультраправих Марін Ле Пен отримала 33,90% голосів виборців.

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