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Сирійські повстанці розпочали евакуацію з Дамаска

Понеділок, 08 травня 2017, 14:21
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Сирійські повстанці і їхні сім'ї почали евакуацію з одного із районів Дамаска і сирійський став уряд ближче до повного контролю над столицею.

Про це повідомляє AFP.

Евакуація почалася через кілька днів після того, як Росія і Іран, які підтримують сирійський режим, та Туреччина, що підтримує повстанців, домовилися про створення "зон деескалації", де влада та опозиція припинять бойові дії.

У понеділок міністр закордонних справ Сирії Валід Муаллем відкинув будь-яку роль для Організації Об'єднаних Націй або міжнародних сил в моніторингу зон.

"Озброєні люди, і члени їх сімей вже почали залишати район Барзе на 40 автобусах, що прямують у Північну Сирію", - повідомило державне телебачення Сирії.

Евакуація триватиме протягом п'яти днів. Скільки саме людей мають виїхати, точно не відомо, але спостерігачі повідомляють, що район залишать близько 1500 людей, які попрямують до провінції Ідліб.

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