Український безвіз схвалять на рівні міністрів сільського господарства - джерело

11 травня міністри країн ЄС з питань сільського господарства та рибальства затвердять надання безвізового режиму для України.

Про це з посиланням на власні джерела написав у Twitter брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

"Міністри ЄС з сільського господарства та рибальства підтвердять візову лібералізацію для України 11 травня близько 10 ранку. Це останній законодавчий крок перед підписанням наступного тижня", - написав Йозвяк.

EU agri & fisheries (!) ministers will confirm visa lib for #Ukraine on 11 May at +/- 10 am. last legislative step before signature nxt week