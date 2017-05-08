Український безвіз схвалять на рівні міністрів сільського господарства - джерело

Понеділок, 08 травня 2017, 14:48

11 травня міністри країн ЄС з питань сільського господарства та рибальства затвердять надання безвізового режиму для України.

Про це з посиланням на власні джерела написав у Twitter брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

"Міністри ЄС з сільського господарства та рибальства підтвердять візову лібералізацію для України 11 травня близько 10 ранку. Це останній законодавчий крок перед підписанням наступного тижня", - написав Йозвяк.

EU agri & fisheries (!) ministers will confirm visa lib for #Ukraine on 11 May at +/- 10 am. last legislative step before signature nxt week — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 8 травня 2017 р.

Після затвердження рішення міністрами, відбудеться підписання і публікація рішення в Офіційному журналі ЄС. Безвіз фактично набуде чинності через 20 днів після публікації – орієнтовно 11 червня.

За розподілом компетенцій в ЄС питання безвізу мали б схвалювати міністри внутрішніх справ, однак у окремих випадках - коли проти не виступає жодна держава-член ЄС - питання виноситься для "технічного затвердження" на непрофільну Раду ЄС, оскільки це дозволяє не чекати на зустріч профільних міністрів та дещо пришвидшити процедуру. Необхідно зауважити, що зараз український безвіз відсутній у порядку денному зустрічі міністрів.

Питання безвізу для ключових партнерів Євросоюзу, які перед тим схвалюються на найвищому рівні, часто проходять саме таку процедуру. Зокрема, безвіз для Молдови був затверджений в березні 2014 року міністрами транспорту та телекомунікацій, грузинський - в лютому 2017 року на міністерській зустрічі з питань енергетики.

Нагадаємо, 6 квітня 2017 року Європейський парламент проголосував за надання безвізового режиму з ЄС для громадян України.

26 квітня Комітет постійних представників ЄС (COREPER) затвердив надання безвізового режиму для України.

Про те, як саме працюватиме безвізовий режим з Євросоюзом, читайте у статті: "Без віз, та не без правил: як працюватиме на практиці безвізовий режим з Євросоюзом".