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Український безвіз схвалять на рівні міністрів сільського господарства - джерело

Понеділок, 08 травня 2017, 14:48
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11 травня міністри країн ЄС з питань сільського господарства та рибальства затвердять надання безвізового режиму для України.

Про це з посиланням на власні джерела написав у Twitter брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

"Міністри ЄС з сільського господарства та рибальства підтвердять візову лібералізацію для України 11 травня близько 10 ранку. Це останній законодавчий крок перед підписанням наступного тижня", - написав Йозвяк.

Після затвердження рішення міністрами, відбудеться підписання і публікація рішення в Офіційному журналі ЄС. Безвіз фактично набуде чинності через 20 днів після публікації – орієнтовно 11 червня.

За розподілом компетенцій в ЄС питання безвізу мали б схвалювати міністри внутрішніх справ, однак у окремих випадках - коли проти не виступає жодна держава-член ЄС - питання виноситься для "технічного затвердження" на непрофільну Раду ЄС, оскільки це дозволяє не чекати на зустріч профільних міністрів та дещо пришвидшити процедуру. Необхідно зауважити, що зараз український безвіз відсутній у порядку денному зустрічі міністрів.

Питання безвізу для ключових партнерів Євросоюзу, які перед тим схвалюються на найвищому рівні, часто проходять саме таку процедуру. Зокрема, безвіз для Молдови був затверджений в березні 2014 року міністрами транспорту та  телекомунікацій, грузинський - в лютому 2017 року на міністерській зустрічі з питань енергетики.

Нагадаємо, 6 квітня 2017 року Європейський парламент проголосував за надання безвізового режиму з ЄС для громадян України.

26 квітня Комітет постійних представників ЄС (COREPER) затвердив надання безвізового режиму для України.

Про те, як саме працюватиме безвізовий режим з Євросоюзом, читайте у статті: "Без віз, та не без правил: як працюватиме на практиці безвізовий режим з Євросоюзом".

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