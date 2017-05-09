Меркель не дозволить у Німеччині турецький референдум щодо смертної кари

Вівторок, 09 травня 2017, 12:58

Уряд Німеччини не допустить ні агітації, ні проведення на території ФРН референдуму щодо запровадження смертної кари у Туреччині.

Про це у інтерв’ю радіостанції WDR 5 заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель, повідомляє Stern.

Хоча поки що жодних запитів щодо проведення референдуму від Туреччини не надходило, Меркель заявила, що питання, на жаль, зовсім не гіпотетичне, "адже ця тема обговорюється у Туреччині".

Меркель підкреслила, що Німеччина категорично відкидає такі питання, як смертну кару, відповідно, агітувати щодо неї на території країни неможливо.

Близько 1,4 млн турецьких громадян, що проживають у Німеччині, мають право голосу на турецьких виборах. Майже половина з них взяла участь в недавньому референдумі, за результатами якого було розширено повноваження президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Минулого тижня про неможливість референдуму у Німеччині серед місцевих турків заявив спікер Меркель Штеффен Зайберт.

Згодом про заборону проведення ймовірного референдуму на території своєї країни оголосила Австрія.

Нагадаємо, раніше Ердоган заявив, що Туреччина може провести новий референдум з питання відновлення смертної кари.