Майже половина поляків виступають проти прийняття біженців – опитування

Вівторок, 09 травня 2017, 14:50

Майже половина населення Польщі не хочуть приймати біженців у своїй країні, у той час як готовність прихистити мігрантів висловлюють лише 4% громадян.

Про це свідчать дані дослідженні Ipsos на замовлення телеканалу TVP, повідомляє "Польське радіо".

Згідно з результатами, 46% поляків категорично проти прийняття Польщею біженців та ісламських іммігрантів.

"Ні" або "скоріше ні" на запитання про те, чи повинна Польща прихистити ісламських іммігрантів, відповіли 73% опитаних.

"Скоріше так" для біженців та іммігрантів сказали 19% респондентів. Однозначне "так" щодо прийняття біженців та мусульманських іммігрантів висловили тільки 4%.

Ще 4% не змогли відповісти на запитання.

Варто зазначити, у січні 2017 CBOS опублікував дослідження, у якому проти прийняття біженців з Близького Сходу та Африки висловилися 67% анкетованих поляків, з них майже 2/3 були рішуче проти такої ідеї.