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Росія заперечує страту свого військового ісламістами у Сирії

Вівторок, 09 травня 2017, 16:34
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У Міністерстві оборони Росії спростували інформацію про те, що терористи ІДІЛ нібито захопили і стратили російського військовослужбовця у Сирії.

Про це повідомляє Интерфакс з посиланням на обороне відомство РФ.

"Всі військовослужбовці Збройних сил російського угруповання військ в Сирії живі, здорові і виконують завдання по боротьбі з міжнародним тероризмом в складі своїх підрозділів", - заявили у російському Міноборони.

Як сказали в Міноборони РФ, вони засуджують "дії окремих ЗМІ, які регулярно тиражують інформаційні вкиди міжнародних терористичних угруповань".

Нагадаємо, у вівторок терористи "Ісламської держави" поширили у мережі відео, на якому показали нібито страту російського офіцера розвідки, захопленого у Сирії.

Відеоролик тривалістю 12 хвилин випустили російською мовою. На відео було видно чоловіка у чорному светрі, який навколішки закликає інших російських агентів у Сирії здатися. 

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