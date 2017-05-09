Росія заперечує страту свого військового ісламістами у Сирії

Вівторок, 09 травня 2017, 16:34

У Міністерстві оборони Росії спростували інформацію про те, що терористи ІДІЛ нібито захопили і стратили російського військовослужбовця у Сирії.

Про це повідомляє Интерфакс з посиланням на обороне відомство РФ.

"Всі військовослужбовці Збройних сил російського угруповання військ в Сирії живі, здорові і виконують завдання по боротьбі з міжнародним тероризмом в складі своїх підрозділів", - заявили у російському Міноборони.

Як сказали в Міноборони РФ, вони засуджують "дії окремих ЗМІ, які регулярно тиражують інформаційні вкиди міжнародних терористичних угруповань".

Нагадаємо, у вівторок терористи "Ісламської держави" поширили у мережі відео, на якому показали нібито страту російського офіцера розвідки, захопленого у Сирії.

Відеоролик тривалістю 12 хвилин випустили російською мовою. На відео було видно чоловіка у чорному светрі, який навколішки закликає інших російських агентів у Сирії здатися.