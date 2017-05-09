Знайти
АКТУАЛЬНО

Суд у Австрії зобов’язав Facebook видаляти пости з «мовою ворожнечі»

Президент Молдови поїхав святкувати 9 травня до Путіна

З німецького музею викрали тіару вартістю $1.3 мільйона

Північний вокзал Парижа евакуювали через спецоперацію

Український безвіз схвалять на рівні міністрів сільського господарства - джерело

У Німеччині відкрили найдовший у світі пішохідний підвісний міст




У посланні до Дня Європи Ердоган розкритикував ЄС за ісламофобію

Вівторок, 09 травня 2017, 18:14
Версія для друку Коментарі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розкритикував Європейський Союз за поширення "дискримінації, культурного расизму, ксенофобії та ісламофобії" у своєму посланні з нагоди Дня Європи, який відзначають у країнах ЄС 9 травня.

Цитати з послання наводить державна турецька агенція Anadolu.

У зверненні Ердоган зазначає, що найбільшою загрозою для майбутнього ЄС є зростання впливу ультраправих сил.

"На жаль, такі соціальні недуги, як дискримінація, культурний расизм, ксенофобія та ісламофобія швидко поширюються на європейському континенті. Ультраправі партії захоплюють соціально-політичне життя Європи", - відзначив Ердоган.

Турецький лідер розкритикував європейських політиків за те, що вони "залишаються байдужими до цих політичних течій, переслідуючи свої короткострокові інтереси".

Крім того, Ердоган заявив, що Туреччина бажає продовжити процес вступу в ЄС, але переговори необхідно продовжити "у рамках взаємоповаги та рівності". При цьому він нагадав про роль, яку Анкара відіграє у вирішенні міграційної кризи. 

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
18:14
У посланні до Дня Європи Ердоган розкритикував ЄС за ісламофобію
17:26
Понад 100 мігрантів прорвалися до іспанської Мелільї через паркан
16:52
Турецький лоукостер Pegasus подвоїв кількість рейсів з Києва до Анкари
16:34
Росія заперечує страту свого військового ісламістами у Сирії
16:05
Суд у Австрії зобов’язав Facebook видаляти пости з «мовою ворожнечі»
15:20
У Франції внаслідок сходження лавини загинули троє людей
14:50
Майже половина поляків виступають проти прийняття біженців – опитування
14:13
У Німеччині за підозрою в тероризмі затримали вже другого військового Бундесверу
13:47
У Середземному морі за останні дні зникли 250 мігрантів
13:27
Бойовики ІДІЛ заявили про обезглавлення російського військового
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Штефан Денерт, Фонд ім. Фрідріха Еберта

Вибори без завершення: чому Макрону зарано святкувати перемогу над Марін Ле Пен

Формулюючи свою програму, Еммануель Макрон уважно стежив за тим, аби не зачепити ані правий, ані лівий табір. Втім, союз з правими загрожує йому перевиборами. Водночас союз із соціалістами можливий лише в разі переформатування партії.

Оксана Мітрофанова, Жюльєн Плюшар, для Європейської правди

За три дні до президента: як змінить Францію обрання нового лідера

Із закликом підтримати Макрона до французів звернувся навіть футболіст Зінадін Зідан. Макрона готові підтримати чимало виборців з числа тих, хто у першому турі голосував за його опонентів. Та у лідера перегонів є серйозна проблема – суперечності в його передвиборчій програмі...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію матеріалів сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
   Яндекс.Метрика
  