У посланні до Дня Європи Ердоган розкритикував ЄС за ісламофобію

Вівторок, 09 травня 2017, 18:14

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розкритикував Європейський Союз за поширення "дискримінації, культурного расизму, ксенофобії та ісламофобії" у своєму посланні з нагоди Дня Європи, який відзначають у країнах ЄС 9 травня.

Цитати з послання наводить державна турецька агенція Anadolu.

У зверненні Ердоган зазначає, що найбільшою загрозою для майбутнього ЄС є зростання впливу ультраправих сил.

"На жаль, такі соціальні недуги, як дискримінація, культурний расизм, ксенофобія та ісламофобія швидко поширюються на європейському континенті. Ультраправі партії захоплюють соціально-політичне життя Європи", - відзначив Ердоган.

Турецький лідер розкритикував європейських політиків за те, що вони "залишаються байдужими до цих політичних течій, переслідуючи свої короткострокові інтереси".

Крім того, Ердоган заявив, що Туреччина бажає продовжити процес вступу в ЄС, але переговори необхідно продовжити "у рамках взаємоповаги та рівності". При цьому він нагадав про роль, яку Анкара відіграє у вирішенні міграційної кризи.