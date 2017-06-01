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Клінтон пожартувала про Трампа і "covfefe": це приховане послання для росіян

Четвер, 01 червня 2017, 08:26
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Екс-кандидат в президенти США Хілларі Клінтон жартома припустила, що помилка Дональда Трампа в одному з його твітів могла бути "прихованим посланням для росіян".

Про це Клінтом сказала під час свого виступу на конференції з інформаційних технологій в Каліфорнії, повідомляє The Hill.

Коментуючи твіт Трампа, який написав неіснуюче слово "covfefe", Клінтон пожартувала, що воно має прихований сенс.

"Я думаю, це було таємне послання для росіян. Просто у вас немає достатнього рівня доступу до секретних даних, щоб дізнатися, що таке "covfefe", - сказала Клінтон.

Нагадаємо, в середу в особистому акаунті Трампа в Twitter з'явився твіт із незрозумілим словом "covfefe". Через шість годин твіт був видалений, але пізніше Трамп запропонував користувачам Twitter розгадати його значення.

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