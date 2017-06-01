Четвер, 01 червня 2017, 14:36

Європарламент проголосував за розширення безмитних квот для України з окремими винятками.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Європарламенту.

За відповідну законодавчу резолюцію проголосували 475 депутатів, проти були 102, і 61 утримався.

"ЄС має запропонувати Україні більше торгових преференцій за виключенням окремих категорій аграрної продукції" - йдеться у повідомленні.

Зокрема, євродепутати підтримали внесення поправок у пропозицію Єврокомісії щодо додаткових безмитних квот для України, виключивши томати, пшеницю і сечовину з переліку продукції, щодо якої ЄК пропонує ввести додаткові квоти.

Євродепутати також вимагають, щоб умовою розширення торгових преференцій була" боротьба з корупцією".

Крім того, європарламентарі підтримали пропозицію, згідно з якою не лише держави-члени, а й представники промисловості зможуть вимагати розслідування з метою застосування заходів для захисту європейських виробників.

Після ухвалення резолюції Європарламент почне переговори з національними парламенти щодо цього питання.

Нагадаємо, у вересні 2016 року Єврокомісія запропонувала підвищити квоти на ряд товарних позицій з України. Йшлося про можливість збільшення квот на кукурудзу – на 650 тис. тонн, пшеницю – 100 тис. тонн, ячмінь – 350 тис. тонн, крупу і оброблене зерно – на 7,8 тис. тонн, овес – 4 тис. тонн, мед – 3 тис. тонн, виноградний сік – 500 тонн, перероблені томати – 5 тис. тонн.