У Британії порахували всі голоси: лейбористи вперше перемогли у Кенсінгтоні

Субота, 10 червня 2017, 10:02

У Великій Британії оприлюднили остаточні результати дострокових виборів в нижню палату парламенту.

Останнім відзвітував про підсумки голосування лондонський округ Кенсінгтон, в якому розрив між кандидатами від Консервативної та Лейбористської партіями був настільки малий, що потрібно було декілька разів перераховувати голоси.

В результаті, як повідомляє The Independent, лейбористи виграли у Кенсінгтоні - вперше в історії виборчого округу.

Після багаторазових перерахунків, Емма Дент Коуд від лейбористів перемогла з перевагою у 20 голосів.

Згідно із результатами виборів у Британії, найбільше мандатів отримала Консервативна партія - 318 депутатських місць, втративши 13 в порівнянні з виборами 2015 року.

Друге місце посіла Лейбористська партія, яка отримує 262 депутатських місця, що на 30 більше, ніж вона мала у поточному складі парламенту.

Третьою стала Шотландська національна партія, яка в новому парламенті матиме 35 депутатів. Шотландські націоналісти втратили 21 депутатське місце, тобто третину.

Партія Ліберальних демократів матиме 12 місць (+4) у парламенті, північноірландська Демократична юніоністська партія – 10 місць (+2), ірландська партія Шинн Фейн – 7 місць (+3), Партія Уельсу (Plaid Cymru) – 4 місця (+1), Партія Зелених – 1 місце.

Партія UKIP, яка активно підтримувала вихід Британії з ЄС, не матиме жодного депутата в парламенті. Полл Наттол, лідер Партії незалежності Великої Британії (UKIP), відмовився від лідерства у партії після повного провалу на парламентських виборах.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей вже заявила, що сформує новий уряд, який виводитиме країну з Європейського союзу.

Мей повідомила, що консерватори домовилися з Демократичною юніоністською партією Північної Ірландії (DUP), що дозволить консерваторам сформувати уряд.