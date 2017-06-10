Парламентські вибори у Франції: на заморських територіях вже голосують

Субота, 10 червня 2017, 15:21

Голосування в рамках першого туру парламентських виборів у Франції стартувало на заморських територіях країни.

Про це повідомляє Le Figaro.

За даними видання, виборці вже почали голосувати на островах Сен-П'єр та Мікелон. Вони мають обрати свого депутата з числа п'яти кандидатів, серед яких і нинішній міністр заморських територій Анник Джірардін, яка належить до Радикальної партії лівих.

На цих територіях відкрито чотири виборчі дільниці для 4971 виборця.

Пізніше до Сен-П’єр та Мікелон дулучаться виборці Гваделупи, Мартініки, Французької Гвіани та Французької Полінезії.

На більшій частині Франції виборчі дільниці відкриються зранку у неділю.

Як відомо, парламентські вибори у Франції 2017 року відбудуться у два тури 11 та 18 червня.

На них буде обрано 577 депутатів Національних Зборів Франції.

Відповідно до мажоритарної системи, голосування відбувається не за загальнонаціональними списками, а за конкретного кандидата в кожному виборчому окрузі.

Раніше повідомлялося, що громадяни Франції, які голосували за кордоном в першому турі парламентських виборів, переважною більшістю підтримали кандидатів від партії нового президента Еммануеля Макрона.

Нагадаємо, останні результати соціологічних опитувань свідчать про те, що партія Макрона отримає більшість голосів у першому турі парламентських виборів.

Одним з кандидатів на виліт є сумновідомий в Україні

Консервативні "Республіканці" і їхні партнери "Союз демократів і незалежних" отримають 22% голосів, а ультраправий Національний фронт набирає 18 відсотків.

Також нагадаємо, що одним з кандидатів на виліт є головний друг Путіна в парламенті Франції Тьєррі Маріані, який був одним із ключових агітаторів за визнання анексії Криму у цій країні.