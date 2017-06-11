Знайти
АКТУАЛЬНО

У Франції проходить перший тур парламентських виборів

МЗС оприлюднив перший звіт про безвізові перетини кордону з Євросоюзом

ДЕРЖАВИ-ЧЛЕНИ ЄС ЗАПРОВАДИЛИ БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ ДЛЯ УКРАЇНИ

Головні радники Мей пішли у відставку через критику щодо виборчої кампанії

Парламентські вибори у Франції: на заморських територіях вже голосують

Трамп вперше офіційно підтвердив готовність США до колективної оборони в НАТО



МЗС оприлюднив перший звіт про безвізові перетини кордону з Євросоюзом

Неділя, 11 червня 2017, 07:20
Версія для друку Коментарі

Департамент консульської служби МЗС повідомив про безпроблемну роботу безвізового режиму на наземних пунктах у перші години після його запровадження.

Про це йдеться у повідомленні на fb-сторінці департаменту.

Як відомо, Міністерство закордонних справ доручило консулам цілодобово чергувати на пунктах перетину кордону з Україною у перший день роботи безвізового режиму – як аеропортових, так і наземних.

За даними дипломатів, у перші години роботи безвізового режиму не було випадків відмови у в’їзді тим, хто подорожує без шенгенської візи.

Одна з перших безвізових подорожуючих на польському кордоні (в центрі)

"Консули  в Румунії, Польщі, Словаччині, Угорщині повідомляють про безперешкодний перетин громадянами України кордону країн ЄС за біометричним паспортом", - йдеться у повідомленні, яке ґрунтується на даних на 5:35 ночі. Як відомо, безвізовий режим з Румунією запрацював опівночі за київським часом, з іншими названими країнами – о першій годині ночі.

"Загальна кількість українців, що перетнули кордон ЄС без віз станом на 05:35, вимірюється сотнями", - повідомляє ДКС МЗС.

Як відомо, в ніч на неділю країни-члени Євросоюзу запровадили безвізовий режим для України.

Про те, як саме працюватиме безвізовий режим з Євросоюзом, читайте у статті: "Без віз, та не без правил: як працюватиме на практиці безвізовий режим з Євросоюзом".

Детальніші роз’яснення читайте у статті: "Тонкощі безвізу: як діяти на кордоні, щоби уникнути проблем. Відповіді на питання читачів".

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
10:17
фото
У Кельні незаплановано сів літак, пасажири якого говорили про "бомбу"
09:54
фото
В Амстердамі автомобіль врізався в пішоходів, 8 постраждалих
09:38
фото
З Києва до Перемишля вирушив перший "безвізовий потяг"
09:27
відео
Могеріні про безвіз: Україна втілила реформи, а ми дотрималися обіцянки
09:11
Держприкордонслужба пропонує сервіс "Кордон online" для планування поїздок
08:47
У Франції проходить перший тур парламентських виборів
07:20
МЗС оприлюднив перший звіт про безвізові перетини кордону з Євросоюзом
00:00
ДЕРЖАВИ-ЧЛЕНИ ЄС ЗАПРОВАДИЛИ БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ ДЛЯ УКРАЇНИ
18:28
У Румунії туристам закрили доступ до замку Дракули через ведмедів
17:50
Ердоган закликав повністю зняти блокаду Катару
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Ганна Шелест, для Європейської правди

Консерватори починають та не виграють: як вибори на старті Brexit змінюють владу Британії

Терористичні акти в Британії – вибух у Манчестері 22 травня та напад на пішоходів у Лондоні в останній тиждень перед виборами цілковито змінили передвиборчу риторику. Лондон фактично повністю підтримав лейбористів, проголосувавши проти чинного уряду...

Сергій Сидоренко, Європейська правда

Що змінив для України "закон про НАТО" та як не зупинитися на півдорозі до Альянсу

Є кілька важливих перепон нашому вступу до НАТО: відсутність волі країн-членів, неготовність України до членства та відкритий збройний конфлікт з Росією. Але жодна з них не може бути достатньою підставою для того, щоби Київ припинив зближення з Альянсом...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію новин з сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  