МЗС оприлюднив перший звіт про безвізові перетини кордону з Євросоюзом

Неділя, 11 червня 2017, 07:20

Департамент консульської служби МЗС повідомив про безпроблемну роботу безвізового режиму на наземних пунктах у перші години після його запровадження.

Про це йдеться у повідомленні на fb-сторінці департаменту.

Як відомо, Міністерство закордонних справ доручило консулам цілодобово чергувати на пунктах перетину кордону з Україною у перший день роботи безвізового режиму – як аеропортових, так і наземних.

За даними дипломатів, у перші години роботи безвізового режиму не було випадків відмови у в’їзді тим, хто подорожує без шенгенської візи.

Одна з перших безвізових подорожуючих на польському кордоні (в центрі)

"Консули в Румунії, Польщі, Словаччині, Угорщині повідомляють про безперешкодний перетин громадянами України кордону країн ЄС за біометричним паспортом", - йдеться у повідомленні, яке ґрунтується на даних на 5:35 ночі. Як відомо, безвізовий режим з Румунією запрацював опівночі за київським часом, з іншими названими країнами – о першій годині ночі.

"Загальна кількість українців, що перетнули кордон ЄС без віз станом на 05:35, вимірюється сотнями", - повідомляє ДКС МЗС.

Як відомо, в ніч на неділю країни-члени Євросоюзу запровадили безвізовий режим для України.

Про те, як саме працюватиме безвізовий режим з Євросоюзом, читайте у статті: "Без віз, та не без правил: як працюватиме на практиці безвізовий режим з Євросоюзом".

Детальніші роз’яснення читайте у статті: "Тонкощі безвізу: як діяти на кордоні, щоби уникнути проблем. Відповіді на питання читачів".