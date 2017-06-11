Могеріні про безвіз: Україна втілила реформи, а ми дотрималися обіцянки

Неділя, 11 червня 2017, 09:27

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Високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Федеріки Могеріні записала відео з нагоди набуття чинності безвізового режиму між Україною та Євросоюзом.

Відео оприлюднено у Twitter Єврокомісії.

"Сьогодні ми прибрали бар'єр між українцями і громадянами країн ЄС. Більше немає віз для короткострокових поїздок між нашими країнами. Ми це зробили, і ми зробили це разом", - сказала Могеріні.

Today, we bring down a barrier between the people of #Ukraine and the people of the EU. No more visa for short trips between our countries. pic.twitter.com/hVuF7vjK04 — European Commission (@EU_Commission) 11 червня 2017 р.

"Україна втілила реформи для своїх громадян, про які ми просили, і ми в Європейському союзі дотримали своєї обіцянки. Це те, що ми називаємо "win-win" рішення. Воно створює нові можливості для всіх нас, зміцнює наші економіки, безпеку і нашу дружбу", - додала вона.

Нагадаємо, 11 червня у державах-членах Європейського союзу розпочалася дія безвізового режиму для громадян України, що подорожують з біометричними паспортами.