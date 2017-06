Могеріні про безвіз: Україна втілила реформи, а ми дотрималися обіцянки

Високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Федеріки Могеріні записала відео з нагоди набуття чинності безвізового режиму між Україною та Євросоюзом.

Відео оприлюднено у Twitter Єврокомісії.

"Сьогодні ми прибрали бар'єр між українцями і громадянами країн ЄС. Більше немає віз для короткострокових поїздок між нашими країнами. Ми це зробили, і ми зробили це разом", - сказала Могеріні.

Today, we bring down a barrier between the people of #Ukraine and the people of the EU. No more visa for short trips between our countries. pic.twitter.com/hVuF7vjK04