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Туск про безвіз між ЄС та Україною: день, який ми запам'ятаємо

Неділя, 11 червня 2017, 10:48
Версія для друку Коментарі

Президент Європейської ради Дональд Туск назвав привітав українців із початком дії безвізового режиму між Україною та Євросоюзом.

Про це він написав у Twitter.

"День, який запам'ятаємо. Безвізові подорожі для українців стали реальністю. Це зближує нас", - написав Туск.

Як відомо, в ніч на 11 червня країни-члени Євросоюзу запровадили безвізовий режим для України.

Про те, як саме працюватиме безвізовий режим з Євросоюзом, читайте у статті: "Без віз, та не без правил: як працюватиме на практиці безвізовий режим з Євросоюзом".

Детальніші роз’яснення читайте у статті: "Тонкощі безвізу: як діяти на кордоні, щоби уникнути проблем. Відповіді на питання читачів".

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