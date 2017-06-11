Туск про безвіз між ЄС та Україною: день, який ми запам'ятаємо

Неділя, 11 червня 2017, 10:48

Президент Європейської ради Дональд Туск назвав привітав українців із початком дії безвізового режиму між Україною та Євросоюзом.

Про це він написав у Twitter.

"День, який запам'ятаємо. Безвізові подорожі для українців стали реальністю. Це зближує нас", - написав Туск.

A day to remember. Visa free travel for Ukrainians now a reality. Bringing us closer together 🇪🇺🇺🇦 — Donald Tusk (@eucopresident) 11 червня 2017 р.

Як відомо, в ніч на 11 червня країни-члени Євросоюзу запровадили безвізовий режим для України.

Про те, як саме працюватиме безвізовий режим з Євросоюзом, читайте у статті: "Без віз, та не без правил: як працюватиме на практиці безвізовий режим з Євросоюзом".

Детальніші роз’яснення читайте у статті: "Тонкощі безвізу: як діяти на кордоні, щоби уникнути проблем. Відповіді на питання читачів".