Туск про безвіз між ЄС та Україною: день, який ми запам'ятаємо

Президент Європейської ради Дональд Туск назвав привітав українців із початком дії безвізового режиму між Україною та Євросоюзом.

Про це він написав у Twitter.

"День, який запам'ятаємо. Безвізові подорожі для українців стали реальністю. Це зближує нас", - написав Туск.

A day to remember. Visa free travel for Ukrainians now a reality. Bringing us closer together 🇪🇺🇺🇦