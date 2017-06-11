Аеропорт "Бориспіль" святкує безвіз народними танцями і виступами на пероні

Неділя, 11 червня 2017, 13:27

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11 червня міжнародний аеропорт "Бориспіль" святкує перший день безвізового авіасполучення з ЄС під гаслом "Європа без кордонів".

Розважальна програма розпочалася сьогодні об 10:30 з вильоту акційних рейсів до Брюсселю та Вільнюсу й триватиме протягом усього дня.

Пасажирів, які вирушали у першу безвізову подорож проводжали у незвичний спосіб. Перед відльотом в терміналі відбувся виступ Національного академічного ансамблю танцю ім. П.Вірського.

Крім того, прямо на пероні перед вильотом літака пасажирів також чекав виступ танцюристів і хору.

Як відомо, в ніч на 11 червня країни-члени Євросоюзу запровадили безвізовий режим для України.

Про те, як саме працюватиме безвізовий режим з Євросоюзом, читайте у статті: "Без віз, та не без правил: як працюватиме на практиці безвізовий режим з Євросоюзом".

Детальніші роз’яснення читайте у статті: "Тонкощі безвізу: як діяти на кордоні, щоби уникнути проблем. Відповіді на питання читачів".