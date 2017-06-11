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Посол України в Австрії: проблем ніяких, за 10 хвилин проходить весь літак

Неділя, 11 червня 2017, 16:18
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Громадяни України, які прибувають сьогодні до Австрії за безвізовим режимом, не мають жодних проблем при перетині кордону.

Про це повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба на своїй сторінці у Facebook.

"Консули зранку в аеропорту. Проблем ніяких. За 10 хвилин проходить весь літак. Австрійці довідку про несудимість не просять. Гроші в гаманці не перераховують. В зуби не заглядають. Українець? - Проходь!", - написав Щерба.

Він також зазначив, що за сьогодні прибули вже чотири літаки з українськими громадянами, і жодних проблем на паспортному контролі не виникло.

Як відомо, в ніч на 11 червня країни-члени Євросоюзу запровадили безвізовий режим для України.

Про те, як саме працюватиме безвізовий режим з Євросоюзом, читайте у статті: "Без віз, та не без правил: як працюватиме на практиці безвізовий режим з Євросоюзом".

Детальніші роз’яснення читайте у статті: "Тонкощі безвізу: як діяти на кордоні, щоби уникнути проблем. Відповіді на питання читачів".

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