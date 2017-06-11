Посол України в Австрії: проблем ніяких, за 10 хвилин проходить весь літак

Громадяни України, які прибувають сьогодні до Австрії за безвізовим режимом, не мають жодних проблем при перетині кордону.
Про це повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба на своїй сторінці у Facebook.
"Консули зранку в аеропорту. Проблем ніяких. За 10 хвилин проходить весь літак. Австрійці довідку про несудимість не просять. Гроші в гаманці не перераховують. В зуби не заглядають. Українець? - Проходь!", - написав Щерба.
#Vienna. #Airport.— olexander scherba (@olex_scherba) 11 червня 2017 р.
4th plane from #Ukraine today.
Line moves very fast.
Pass checkout takes 10 min tops. #Visafree #Безвиз #БезВіз pic.twitter.com/7haE9oTyBD
Він також зазначив, що за сьогодні прибули вже чотири літаки з українськими громадянами, і жодних проблем на паспортному контролі не виникло.
Як відомо, в ніч на 11 червня країни-члени Євросоюзу запровадили безвізовий режим для України.
Про те, як саме працюватиме безвізовий режим з Євросоюзом, читайте у статті: "Без віз, та не без правил: як працюватиме на практиці безвізовий режим з Євросоюзом".
Детальніші роз’яснення читайте у статті: "Тонкощі безвізу: як діяти на кордоні, щоби уникнути проблем. Відповіді на питання читачів".