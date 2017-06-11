До Латвії прибули військові і танки з Іспанії для батальйону НАТО

У неділю в Ризький порт прибула військова техніка іспанської армії для багатонаціонального батальйону НАТО.
Про це повідомляє Delfi.
Більше 300 іспанських військовослужбовців, які входять до складу міжнародного контингенту, прибули до Латвії ще в п'ятницю.
And Spanish 🇪🇸 military vehicles also arrive in #Latvia 🇱🇻 to join @NATO enhanced Forward Presence #eFP Battlegroup Latvia #WeAreNATO #MOPS pic.twitter.com/Jfk6G9nIf1— Estado Mayor Defensa (@EMADmde) 11 червня 2017 р.
У неділю в порт прибули танки Leopard, бойові машини піхоти Pizarro, а також транспорт технічної підтримки і логістики.
Протягом двох днів техніка буде перекинута на військову базу в Адажі, де будуть дислоковані підрозділи іспанської армії.
Як відомо, в Латвії формується бойова група НАТО під керівництвом Канади. До складу групи входить понад 1000 військовослужбовців з Албанії, Італії, Канади, Польщі, Словенії та Іспанії.