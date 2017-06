До Латвії прибули військові і танки з Іспанії для батальйону НАТО

У неділю в Ризький порт прибула військова техніка іспанської армії для багатонаціонального батальйону НАТО.

Про це повідомляє Delfi.

Більше 300 іспанських військовослужбовців, які входять до складу міжнародного контингенту, прибули до Латвії ще в п'ятницю.

And Spanish 🇪🇸 military vehicles also arrive in #Latvia 🇱🇻 to join @NATO enhanced Forward Presence #eFP Battlegroup Latvia #WeAreNATO #MOPS pic.twitter.com/Jfk6G9nIf1