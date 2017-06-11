До Латвії прибули військові і танки з Іспанії для батальйону НАТО

Неділя, 11 червня 2017, 17:36

фото

У неділю в Ризький порт прибула військова техніка іспанської армії для багатонаціонального батальйону НАТО.

Про це повідомляє Delfi.

Більше 300 іспанських військовослужбовців, які входять до складу міжнародного контингенту, прибули до Латвії ще в п'ятницю.

У неділю в порт прибули танки Leopard, бойові машини піхоти Pizarro, а також транспорт технічної підтримки і логістики.

Протягом двох днів техніка буде перекинута на військову базу в Адажі, де будуть дислоковані підрозділи іспанської армії.

Як відомо, в Латвії формується бойова група НАТО під керівництвом Канади. До складу групи входить понад 1000 військовослужбовців з Албанії, Італії, Канади, Польщі, Словенії та Іспанії.