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Ле Пен провалилася на парламентських виборах у Франції, матиме до 1% мандатів

Неділя, 11 червня 2017, 23:45
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Ультраправа партія "Національний фронт", що є однією з найбільш проросійських у Франції, зазнала тотальної поразки на парламентських виборах 11 червня.

Це випливає з підрахунків французької газети Le Figaro.

За оцінками видання, "Національний фронт" за підсумками другого тура віборів найімовірніше отримає від 2 до 5 мандатів. Всього в національних зборах Франції 577 місць.

Видання наводить цитування одного з ключових представників партії Гілбера Колара, який назвав результат партії "дуже розчаровуючим" та закликав виборців мобілізуватися до другого туру. Вибори до Національних зборів Франції проводяться у два тури за мажоритарною системою, у неділю 11 червня відбувся перший тур.

Нагадаємо, що лідерка НФ Марін Ле Пен на президентських виборах 2017 року мала друге місце та здобула підтримку 33,9% виборців.

Як повідомлялося, попередній підрахунок голосів на парламентських виборах у Франції 11 червня  свідчить про впевнену перемогу партії "Вперед!", створеної новообраним президентом країни Емануелем Макроном – його однопартійці сенсаційно перемогли у першому турі.

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