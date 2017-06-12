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Партія Макрона виграла перший тур парламентських виборів у Франції



Партія Макрона виграла перший тур парламентських виборів у Франції

Понеділок, 12 червня 2017, 08:11
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Альянс президентської партії "Вперед, республіка!" і партії MoDem здобув у першому турі парламентських виборів у Франції третину голосів.

Такими є дані підрахунку 100% голосів, оприлюднені МВС Франції, передає Le Figaro.

За альянс "Вперед, республіка!" - MoDem проголосували 32,32% виборців.

Другий результат - у правоцентристської партії "Республіканці", "Союзу демократів і незалежних" і інших партій, що входять в альянс з Республіканцями. За даними МВС, разом вони набирають 21,56% голосів.

Ультраправий "Національний фронт" Марін Ле Пен і партія "Вставай, Франція", що вступила з нею в альянс", набрав 13,74%.

Соціалістична партія, яка досі була правлячою, і союзні партії разом набрали 9,51%.

Крім того, у першому турі також вдалося обрати чотирьох депутатів, які перемогли в округах з результатом понад 50%. Двоє з обраних є представниками партії Макрона, один належить до альянсу "Республікаців", ще один є представником лівих.

Як повідомлялося, очікується, що у підсумку однопартійці Макрона отримають від 400 до 440 мандатів. Всього у нижній палаті парламенту Франції -  577 депутатів.

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