У Білому домі заперечують відтермінування візиту Трампа до Британії

Понеділок, 12 червня 2017, 09:23

У Білому домі спростували повідомлення, що президент США Дональд Трамп планує відкласти свій державний візит до Великої Британії через побоювання потенційних протестів.

Про це повідомляє CNN.

Раніше видання The Guardian повідомило, що Трамп був занепокоєний цим під час бесіди з прем'єр-міністром Великої Британії Терезою Мей.

Проте високопоставлене джерело в адміністрації Трампа заперечило, що це питання піднімалося під час телефонної розмови між двома лідерами.

"Президент має величезну повагу до прем'єр-міністра Мей. Ця тема ніколи не піднімалася під час розмови", - сказав чиновник.

Ще одне джерело заявило, що Трамп може й ніколи не бути популярним, але це його не турбує.

"Королева відправила запрошення президенту Трампа відвідати Велику Британію, і немає ніяких змін в цих планах", - сказав прес-секретар в офісі прем'єр-міністра Терези Мей.

Як відомо, у Британії зібрали 1,8 млн підписів під петицією проти державного візиту Трампа і його аудієнції з королевою Єлизаветою.