У Парижі 12 людей отримали поранення через кинутий у ресторан коктейль Молотова

Понеділок, 12 червня 2017, 11:22

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12 людей, у тому числі шість поліцейських отримали поранення після того як невідомий кинув коктейль Молотова в ресторан у передмісті Парижа.

Про це повідомляє видання Express.

Повідомляється, що троє людей отримали серйозні опіки, їх доставили до лікарень вертольотами.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що підпал було здійснено, ймовірно, з метою пограбування.

Однак поліція поки не підтверджує, чи йдеться про теракт, чи напад мав інше підґрунтя.

Зазначається, що пожежу, що виникла після потрапляння у п’ятиповерхову будівлю, в якій знаходиться ресторан, гасили 50 пожежників і 15 машин.

У Франції зараз діє режим надзвичайного стану, введений після терактів 2015 року.