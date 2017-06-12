В ЄС очікують, що Угода про асоціацію запрацює в повному обсязі 1 вересня

Понеділок, 12 червня 2017, 12:53

У Європейському Союзі очікують, що Угода про асоціацію між Україною та Євросоюзом набуде чинності в повному обсязі 1 вересня 2017 року.

Про це заявив глава представництва Євросоюзу в Україні Хюг Мінгареллі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Процес ратифікації Угоди практично завершено. Його ратифікували всі 28 країн ЄС. З 1 вересня угода вийде на стадію своєї реалізації", - сказав Мінгареллі.

Як відомо, король Нідерландів підписав закон, ухвалений парламентом, яким ратифікується Угода про асоціацію між Україною та Європейський союзом.

Після цього ратифікаційні грамоти надсилають до Брюсселя.

Нагадаємо, 30 травня Сенат Нідерландів (верхня палата парламенту) проголосував за ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

Нижня палата парламенту Нідерландів ратифікувала Угоду про асоціацію Україна-ЄС 23 лютого.