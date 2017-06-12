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У першу добу безвізу кількість українців на кордоні збільшилася на 7% - ДФС

Понеділок, 12 червня 2017, 15:46
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З початку дії безвізового режиму загальна кількість пасажирів, які перетнули митний кордон у зоні діяльності митниць, які є суміжними з країнами Європейського Союзу, склала 53 428 осіб.

Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України.

Порівняно із загальним середньодобовим показником по митницях Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей у 2017 році (49 817) їх кількість зросла на 7%.

Найбільше пасажирів виїхали через кордон у зоні діяльності Львівської митниці – 25 031 при середньодобовому показнику по цій митниці – 23 680 та Закарпатської – 17 961 при середньодобовому 14 009.

Здійснено митне оформлення 16 263 легкових та 2 338 вантажних авто. Порівняно із загальними середньодобовими показниками 2017 року їх кількість зросла на 16% та 18% відповідно. 

Як відомо, в ніч на 11 червня країни-члени Євросоюзу запровадили безвізовий режим для України.

Про те, як саме працює безвізовий режим з Євросоюзом, читайте у статті: "Без віз, та не без правил: як працюватиме на практиці безвізовий режим з Євросоюзом".

Детальніші роз’яснення читайте у статті: "Тонкощі безвізу: як діяти на кордоні, щоби уникнути проблем. Відповіді на питання читачів".

 
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