Безвізом з ЄС скористались вже понад 2500 українців

Понеділок, 12 червня 2017, 19:15

Безвізовим режимом з країнами Європейського союзу станом на 18:00 понеділка, 12 червня, скористались понад 2500 громадян України.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" розповіли в прес-службі Державної прикордонної служби України.

Починаючи від опівночі неділі, 11 червня, до 18:00 понеділка, 12 червня, кордон з ЄС без віз перетнули 2 тисячі 555 громадян України. Загалом 20 тисяч 411 громадян в’їхали до ЄС за біометричними паспортами.

"Чотирьох людина не пропустили, оскільки під час перевірки було виявлено, що вони порушили терміни перебування в країнах ЄС", - зазначили в прес-службі відомства.

Як відомо, в ніч на 11 червня країни-члени Євросоюзу запровадили безвізовий режим для України.

Про те, як саме працює безвізовий режим з Євросоюзом, читайте у статті: "Без віз, та не без правил: як працюватиме на практиці безвізовий режим з Євросоюзом".

Детальніші роз’яснення читайте у статті: "Тонкощі безвізу: як діяти на кордоні, щоби уникнути проблем. Відповіді на питання читачів".