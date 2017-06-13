У Туреччині знайшли ймовірних організаторів вбивства російського посла – ЗМІ

Вівторок, 13 червня 2017, 08:52

Прокуратора Анкари ідентифікувала п'ять підозрюваних у зв'язку з вбивством посла РФ Андрія Карлова і просуває версію, що саме вони є організаторами нападу.

Про це повідомляє Hurriyet Daily News з посиланням на інформацію видання Yeni Şafak.

За версією прокуратури, один з п'яти підозрюваних, можливо, наказав співробітнику поліції Мевлюту Алтинташу скоїти вбивство Карлова.

Прокуратура встановила, що в кінці листопада 2016 року Алтинташ їздив в п'ятизірковий готель в Анкарі та, можливо, отримав наказ убити посла під час зустрічі в готелі. Таким чином прокурори ідентифікували п'ятьох підозрюваних, які перебували в той час в готелі і могли мати контакти з Алтинташем.

Також вбивця Карлова за кілька днів до поїздки в готель їздив в торговий центр, де провів два онлайн-розмови в додатку FaceTime. Слідство вважає, що людина, з якою він спілкувався в додатку, згодом і зустрілася з ним в готелі.

Нагадаємо, напад на посла Росії в Анкарі Андрія Карлова відбувся 19 грудня 2016 року під час виступу на відкритті виставки, організованої спільними зусиллями посольства Росії в Анкарі та муніципалітету столичного району Чанкая.

Нападник був убитий в ході операції поліції. Російський посол помер від отриманих поранень.