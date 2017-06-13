На британській військовій базі на Кіпрі стався вибух, поранено одну особу

Вівторок, 13 червня 2017, 09:48

На британській заморській території Декелія, на Кіпрі, у штабі поліції стався незначний вибух, поранено одного поліцейського.

Про це повідомив британський речник штаб-квартири Крістіан Грей, передає The Associated Press.

За словами Грея, влада розглядає вибух, який стався 13 червня перед світанком у Декеліа Гаррісон біля південно-східного узбережжя Кіпру, як кримінальну справу.

Речник заявив, що наразі ведеться розслідування причини вибуху у штабі поліції британської військової бази.

За даними Cyprus-mail, вибух стався після 3:00 ранку, коли чоловік на мотоциклі підїхав до штабу міліції та кинув гранату, яка спричинила вибух.

Як відомо, Британія зберегла дві військові бази після того, як острів здобув незалежність від британського колоніального правління в 1960 році.