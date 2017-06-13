Стрілянина в Мюнхені: 4 поранених, поліція не розглядає версію теракту

Вівторок, 13 червня 2017, 12:09

Чотири особи отримали поранення сьогодні вранці в результаті стрілянини на залізничній станції Унтерфорінг у Мюнхені.

Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung.

За офіційною інформацією, близько 8:20 патрульні намагалися затримати підозрілого чоловіка на станції. В результаті зав’язалася бійка під час якої підозрюваний вихопив в одного з поліцейських табельну зброї і почав стріляти.

Злочинець кілька разів вистрілив у жінку-поліцейського і поранив ще двох випадкових перехожих. Після цього інші поліцейські, які прибули на виклик, важко поранили підозрюваного.

Чоловіка затримали, про нього відомо, що йому 37 років і він мешкав в одному із районів Мюнхена.

Поліція заявила, що не розглядає версію теракту. "Злочинець діяв з особистих причин. Немає ніякого політичного чи релігійного підґрунтя", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, в липні минулого року в результаті стрілянини в торговому центрі в Мюнхені були поранені 35 осіб.

Стрільцем виявився 18-річний місцевий житель німецько-іранського походження, який наклав на себе руки.

Поліція стверджує, що нападник не був пов'язаний з ІДІЛ.