У парламент Молдови внесли законопроект про боротьбу з пропагандою РФ

Вівторок, 13 червня 2017, 13:56

У парламенті Молдови зареєстрували законопроект, який покликаний виключити пропагандистські інформаційні програми Росії.

Про це повідомляє Publika.md.

"Телеканалам (у разі прийняття закону - Ред.) буде дозволено показувати інформаційно-аналітичні програми, випуски новин і програми на військову тематику тільки про країни Євросоюзу, США, Канади, та інших держав Європейської конвенції про транскордонне телебачення. Обмеження торкнуться тільки новин та інформаційно-аналітичних програм. За порушення закон передбачає санкції, в тому числі фінансові, аж до відкликання ліцензії на мовлення ", - заявив голова парламенту Молдови Андріан Канду.

Висунув ініціативу лідер Демократичної партії Молдови Володимир Плахотнюк.

За словами Плахотнюка, як повідомляє Newsmaker.md, демократи мають намір жорстко боротися із закордонною пропагандою, заборонивши деякі інформаційні програми.

"Молдова вразлива до пропаганди, особливо тієї, що йде по декількох каналах з Росії. Це псує імідж країни і наших партнерів з ЄС та США, ллється багато фальшивої інформації ", - сказав демократ.

"Ці телеканали і є російськими танками", - додав він.

Повідомляється, що власникам телеканалів Prime TV, РТР-Молдова, НТВ-Молдова, РЕН-Молдова і СТС-Молдова запропонують вилучити з сітки мовлення російські програми.

"Тепер прийшов час все вирішити і зрозуміти, чи є у нас воля, щоб убезпечити інформаційний простір країни", - сказав Плахотнюк та привів в приклад Україну, де, на його думку ситуація гірша, і тому Україна була змушена прийняти більш радикальні заходи для боротьби з зовнішньою пропагандою.

Плахотнюк запевнив громадян, що їх улюблені розважальні програми будуть продовжувати ретранслювати, а законопроект про боротьбу з пропагандою не припускає закриття телеканалів.

З мовлення виключать тільки пропагандистські інформаційні програми.

Раніше президент Молдови Ігор Додон заявляв, що не підпише закон, спрямований проти російської пропаганди в ЗМІ, який пропонує Демократична партія (ДПМ).