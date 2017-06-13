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Польське громадське радіо опублікувало карту України без Криму

Вівторок, 13 червня 2017, 19:11
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Польське громадське радіо проілюструвало новину про дію безвізового режиму України з ЄС картою України без Криму.

Про це повідомляє Prostir.

У новині від 13 червня під назвою "Українці користуються безвізовим режимом" Польське радіо Жешув (Polskie Radio Rzeszów) розмістило карту України без Криму.

 

Як зазначає видання, радіо є частиною громадських ЗМІ Польщі, воно мовить у прикордонному з Україною Підкарпатському воєводстві.

На сторінці мовника з’являються й інші повідомлення, проілюстровані картою України без Криму. Зокрема, в ілюстрації до радіопрограми від 12 червня "Політики про наслідки скасування віз для українців".

Джерелом зображення, використаного радіостанцією, є портал безкоштовних світлин pixabay, а його автором — користувач 3dman_eu з німецького Дортмунда.

Нагадаємо, у центрі столиці Казахстану у рамках "Астана арт-фест" розмістили 84 фігури із прапорами та символікою різних країн, проте карта України виявилася без Криму. 

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