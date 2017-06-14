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Польське громадське радіо вибачилося за карту України без Криму

Середа, 14 червня 2017, 08:24
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Польське громадське радіо визнало свою помилку у зв’язку з публікацією карти України без Криму.

Про це повідомляє посольство України у Польщі на своїй сторінці у Facebook.

"Редакція визнала свою технічну помилку, вибачилася, заперечила наявність будь-якого злого умислу і невідкладно замінила мапу України на вірну" - йдеться у повідомленні.

У посольстві зазначили, що  в глобальному інтернет-просторі "гуляє" ще багато таких викривлених мап, які вводять в оману користувачів, особливо з інших країн.

"Важливо об'єднати зусилля українців, поляків та представників інших дружніх нам народів, аби такі мапи виявляти і невідкладно реагувати" - наголосили у диппредставництві.

Нагадаємо, польське радіо Жешув (Polskie Radio Rzeszów) проілюструвало новину про те, як українці користуються безвізовим режимом, картою України без Криму.

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