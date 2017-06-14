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Пожежа у Лондоні: підтверджено загибель кількох людей

Середа, 14 червня 2017, 10:19
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Комісар пожежної служби підтвердила загибель кількох людей внаслідок пожежі у 27-поверхівці на заході Лондона.

Про це повідомляє The Guardian.

За словами Дені Баттон, комісара пожежної служби, внаслідок пожежі загинули кілька людей.

Проте вона не змогла назвати точну кількість жертв через складність будівлі, де спалахнула пожежа.

"Це безпрецедентний випадок. За свої 29 років на роботі пожежника, я ніколи не бачила пожежі такого масштабу", - заявила вона.

Раніше служба швидкої медичної допомоги Лондона повідомила про щонайменше 30 поранених під час пожежі у 27-поверхівці на заході британської столиці.

Як повідомлялося, на заході Лондона пожежею охоплено 27-поверховий житловий будинок. Евакуація жителів і гасіння пожежі триває.

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