У Нідерландах опублікували закон про ратифікацію Угоди про асоціацію Україна-ЄС

Середа, 14 червня 2017, 12:16

Підписаний королем Нідерландів закон, яким ратифікується Угода про асоціацію між ЄС та Україною, вже опублікований на сайті уряду Нідерландів.

Про це повідомляється на офіційному сайті Officielebekendmakingen.nl.

Закон про ратифікацію Нідерландами Угоди про асоціацію між ЄС та Україною набере чинності на наступний день з дати його офіційного опублікування, тобто 15 червня.

Як відомо, напередодні у Міністерстві юстиції Нідерландів підписали закон про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Після публікації у Нідерландах ратифікаційні грамоти будуть передані до Брюсселя. Після формального рішення Ради ЄС Угода про асоціацію набуде чинності.

Раніше повідомлялося, що у Європейському Союзі очікують, що Угода про асоціацію між Україною та Євросоюзом набуде чинності в повному обсязі 1 вересня 2017 року.

Нагадаємо, нижня палата парламенту Нідерландів ратифікувала Угоду про асоціацію Україна-ЄС 23 лютого.

30 травня Сенат Нідерландів (верхня палата парламенту) проголосував за ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

1 червня король Нідерландів підписав закон, ухвалений парламентом, яким ратифікується Угода про асоціацію між Україною та Євросоюзом. 8 червня сплив термін подачі можливої апеляції.