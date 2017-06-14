Нападник, який стріляв у конгресмена США, помер від поранень - Трамп

Підозрюваний у стрілянині в місті Александрія в американському штаті Вірджинія, який поранив конгресмена, помер від отриманих поранень.
Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє CNN.
"Нападник помер від отриманих поранень", - сказав Трамп.
Також повідомляється, що поліція встановила особу нападника – ним виявився 66-річний Джеймс Ходжкінсон з Іллінойсу. Мотив нападу поки невідомий.
Співробітник правоохоронних органів повідомив, що стрілянина у Вірджинії розслідується як кримінальний злочин, а не терористичний акт.
Нагадаємо, у середу вранці невідомий чоловік з гвинтівкою відкрив вогонь на бейсбольному полі у Вірджинії, де саме тренувалися члени Республіканської партії.
Внаслідок інциденту поранення отримали п’ятеро осіб. Серед поранених – член Палати представників Конгресу, координатор фракції республіканців Стівен Скаліс.
Скаліс отримав поранення у стегно і йому вже зробили операцію. За інформацією медиків, конгресмен знаходиться у стабільному стані.