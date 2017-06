Пожежа у Лондоні забрала життя вже 12 людей

Кількість загиблих в результаті масштабної пожежі у 24-поверховому житловому домі в Лондоні зросла до 12.

Про це повідомляє поліція Лондона у Twitter.

"Командир Канді підтвердив, що число загиблих зросло до 12. Ми вважаємо, що це число, на жаль, може зрости", - ідеться у повідомленні.

Fire at #GrenfellTower: Commander Cundy has confirmed the number of fatalities has risen to 12 "we believe this number will sadly increase"