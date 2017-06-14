Пожежа у Лондоні забрала життя вже 12 людей

Середа, 14 червня 2017, 19:17

Кількість загиблих в результаті масштабної пожежі у 24-поверховому житловому домі в Лондоні зросла до 12.

Про це повідомляє поліція Лондона у Twitter.

"Командир Канді підтвердив, що число загиблих зросло до 12. Ми вважаємо, що це число, на жаль, може зрости", - ідеться у повідомленні.

Fire at #GrenfellTower: Commander Cundy has confirmed the number of fatalities has risen to 12 "we believe this number will sadly increase" — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 14 червня 2017 р.

Поліція відзначає, що зараз важливо ідентифікувати тіла усіх жертв.

За останніми даними, внаслідок пожежі постраждали понад 70 людей, серед них 20 осіб перебувають у критичному стані.

Потужна пожежа Grenfell Tower спалахнула у ніч на 14 червня. Причини загоряння невідомі.

Будівля Grenfell Tower була побудована в 1974 році, в ній 120 квартир. В 2016 році завершився капітальний ремонт будівлі.