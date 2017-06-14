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Суд ООН підтвердив графік процесу "Україна проти Росії" до літа 2019 року

Середа, 14 червня 2017, 20:21
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Міжнародний суд ООН підтвердив графік подальшого розгляду звинувачень щодо порушення з боку Росії двох конвенції ООН, згідно з яким Україна має рік для подання документів про дії російської сторони.

Про це ідеться у прес-релізі, опублікованому у середу, 14 червня, на сайті суду.

"Постановою від 12 травня 2017 року президент (Міжнародного суду ООН) призначив 12 червня 2018 року і 12 липня 2019 року як відповідні терміни для подачі меморандуму Україною та контрмеморандуму Російською Федерацією", - ідеться у повідомленні.  

Відтак позиція обох сторін буде в суду 12 липня 2019 року. Далі суд має визначити новий графік для надання сторонами коментарів на позиції одна одної. Таким чином суд підтвердив графік процесу, який було узгоджено ще під час засідання 12 травня. 

Нагадаємо, Міжнародний суд ООН виніс проміжне рішення у справі "Україна проти Росії", визнавши, що має юрисдикцію prima facie для розгляду даної справи.

Псля цього суд оголосив, що Україна не надала необхідних доказів для затвердження запобіжних заходів за конвенцією про заборону фінансування тероризму і через це відмовився затверджувати запобіжні заходи за цією конвенцією

Водночас, Cуд погодився з ключовими вимогами України за конвенцією щодо недискримінації та зобов'язав Росію відновити діяльність Меджлісу та припинити дискримінацію меншин.

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