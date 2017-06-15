Угода про асоціацію: Нідерланди передали в Брюссель ратифікаційну грамоту

Нідерланди повністю завершили ратифікацію Угоди про асоціацію України з ЄС та передали ратифікаційну грамоту до Брюсселя.
Про це повідомив президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook.
Далі, за його словами, має відбутися ратифікація Євроатомом та формальне рішення Ради ЄС.
Раніше повідомлялося, що у Європейському Союзі очікують, що Угода про асоціацію між Україною та Євросоюзом набуде чинності в повному обсязі 1 вересня 2017 року.
Нагадаємо, нижня палата парламенту Нідерландів ратифікувала Угоду про асоціацію Україна-ЄС 23 лютого.
30 травня Сенат Нідерландів (верхня палата парламенту) проголосував за ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.
1 червня король Нідерландів підписав закон, ухвалений парламентом, яким ратифікується Угода про асоціацію між Україною та Євросоюзом. 8 червня сплив термін подачі можливої апеляції.