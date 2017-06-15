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Угода про асоціацію: Нідерланди передали в Брюссель ратифікаційну грамоту

Четвер, 15 червня 2017, 14:00
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Нідерланди повністю завершили ратифікацію Угоди про асоціацію України з ЄС та передали ратифікаційну грамоту до Брюсселя.

Про це повідомив президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

Далі, за його словами, має відбутися ратифікація Євроатомом та формальне рішення Ради ЄС.

Раніше повідомлялося, що у Європейському Союзі очікують, що Угода про асоціацію між Україною та Євросоюзом набуде чинності в повному обсязі 1 вересня 2017 року.

Нагадаємо, нижня палата парламенту Нідерландів ратифікувала Угоду про асоціацію Україна-ЄС 23 лютого.

30 травня Сенат Нідерландів (верхня палата парламенту) проголосував за ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

1 червня король Нідерландів підписав закон, ухвалений парламентом, яким ратифікується Угода про асоціацію між Україною та Євросоюзом. 8 червня сплив термін подачі можливої апеляції.

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