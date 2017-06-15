Європарламент позбавив Марін Ле Пен депутатського імунітету

Четвер, 15 червня 2017, 14:29

Європейський парламент у четвер, 15 червня, позбавив депутатської недоторканності лідерку французького ультраправого "Національного фронту" Марін Ле Пен.

Про це повідомляє Le Figaro.

Таким чином Європарламент задовольнив запит французького правосуддя, яке вимагало зняти з Ле Пен депутатський імунітет у справі дифамації мера Ніцци Крістіана Естрозі. У травні 2015 року Ле Пен звинуватила міського голову Ніцци у фінансуванні ісламістських організацій.

Сама Ле Пен не була присутньою на голосуванні, оскільки зараз вона бере участь у передвиборчій кампанії другого туру парламентських виборів у Франції, який відбудеться 18 червня.

Як зазначає видання, рішення Європарламенту не має нічого спільного з іншим проханням французького правосуддя позбавити Ле Пен імунітету у зв’язку з фіктивним працевлаштуванням помічників "Національного фронту". Цей запит наразі вивчають відповідно до процедури.

Нагадаємо, напередодні Європарламент позбавив імунітету батька Марін Ле Пен, засновника "Національного фронту" Жан-Марі Ле Пена за його расистські висловлювання.