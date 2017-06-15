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Угода про асоціацію: Нідерланди передали до Брюсселя ратифікаційну грамоту



Рада ЄС схвалить Угоду про асоціацію до 12 липня – журналіст

Четвер, 15 червня 2017, 14:59
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Рада Європейського Союзу схвалить Угоду про асоціацію Україна-ЄС до 12 липня.

Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

"Закон про ратифікацію Нідерландами Угоди про асоціацію з Україною був опублікований вчора та набуває чинності сьогодні. Тепер Рада ЄС затвердить Угоду перед проведенням Саміту Україна-ЄС 12 липня", - написав журналіст. 

Нагадаємо, у четвер, 15 червня, Нідерланди повністю завершили ратифікацію Угоди про асоціацію України з ЄС та передали ратифікаційну грамоту до Брюсселя.

У Європейському Союзі очікують, що Угода про асоціацію між Україною та Євросоюзом набуде чинності в повному обсязі 1 вересня 2017 року.

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