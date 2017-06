Рада ЄС схвалить Угоду про асоціацію до 12 липня – журналіст

Рада Європейського Союзу схвалить Угоду про асоціацію Україна-ЄС до 12 липня.

Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

"Закон про ратифікацію Нідерландами Угоди про асоціацію з Україною був опублікований вчора та набуває чинності сьогодні. Тепер Рада ЄС затвердить Угоду перед проведенням Саміту Україна-ЄС 12 липня", - написав журналіст.

Dutch ratification of #Ukraine AA was published yday & enters into force 2day. now council will adopt it ahead of EU-Ukr summit on 12 July