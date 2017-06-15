Країни ЄС досягли консенсусу щодо продовження санкцій проти РФ - глава МЗС Литви

Четвер, 15 червня 2017, 16:11

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявляє, що країни-члени Європейського Союзу досягли консенсусу в питанні продовження санкцій проти РФ.

Про це Лінкявічюс заявив у четвер у Києві на спільному брифінгу з главами МЗС України та Швеції, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми насправді обговорювали це питання не один раз, і, звичайно, в нас є повний консенсус щодо продовження санкцій у тому вигляді, в якому вони існують: економічні санкції, індивідуальні санкції, санкції щодо Криму", - сказав Лінкявічюс.

Глава МЗС Литви зазначив, що окремої зустрічі на тему продовження санкцій не було, але відбувся обмін думками, за результатами якого він може стверджувати, що в питанні продовження санкцій проти РФ є консенсус.

Міністр закордонних справ Швеції Маргот Вальстрьом зазначила, що Швеція, як і Литва, залишається прихильником посилення санкцій проти РФ через невиконання останньою мінських угод.

"Я не думаю, що зараз реалістично в короткостроковій перспективі отримати згоду від усіх країн-членів з приводу посилення цих санкцій. Литва і Швеція - ми на передовій того, щоб це зробити. Ми "за", - сказала Вальстрьом.

Як раніше повідомляли ЗМІ, глави держав та урядів країн-членів Євросоюзу ухвалять політичне рішення про продовження секторальних економічних обмежувальних заходів проти Росії на саміті 22-23 червня у Брюсселі.