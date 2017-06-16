ВПС Фінляндії зафіксували зростання активності літаків РФ біля кордонів країни

П'ятниця, 16 червня 2017, 08:54

В регіоні Фінської затоки і Балтійського моря в останні дні було відмічено збільшення активності російських військових літаків.

Про це повідомляє телерадіокомпанія Yle з посиланням на Військово-повітряні сили Фінляндії.

Фінські винищувачі Hornet у середу і четвер неодноразово піднімалися в повітря на перехоплення російських літаків.

При цьому наголошується, що порушень повітряного простору Фінляндії не зафіксовано.

ВПС не повідомляють точної кількості російських літаків, помічених в безпосередній близькості від фінського кордону, але заявляють, що їх було "безліч".