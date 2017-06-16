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МЗС Туреччини викликало посла США через ордери на арешт охоронців Ердогана

П'ятниця, 16 червня 2017, 09:20
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МЗС Туреччини викликало посла США в Анкарі Джона Басса після того, як у США видали ордери на арешт охоронців турецького президента.

Про це повідомляє турецьке агентство Anadolu з посиланням на заяву МЗС Туреччини.

Рішення США про арешт низки співробітників служби безпеки президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана викликало невдоволення в Анкарі.

Повідомляється, що посол США Джон Басс був викликаний в МЗС Туреччини, де до відома дипломата була доведена позиція Анкари про неприпустимість рішення щодо арешту співробітників охорони турецького президента.

"Рішення, яке явно не було прийнято в результаті неупередженого та незалежного розслідування, є неприпустимим", - заявили у турецькому МЗС.

Нагадаємо, 15 червня у США видали ордери на арешт 16 осіб, в тому числі 12 охоронців президента Туреччини через бійку, яка сталася біля посольства Туреччини в Вашингтоні, коли Ердоган перебував з офіційним візитом в США.

Як відомо, 16 травня під час візиту Ердогана біля резиденції посла Туреччини у Вашингтоні співробітники турецької служби безпеки побили учасників акції протесту. Після цього двоє турецьких охоронців були ненадовго затримані, але згодом їх відпустили і вони повернулися до Туреччини. Під час бійки травми отримали дев'ять осіб.

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