Меркель виступила з різкою критикою нових санкцій США проти Росії

Канцлер Німеччини Ангела Меркель приєдналася до критики нових санкцій США проти Росії, висловленої канцлером Авcтрії та главою МЗС Німеччини напередодні.

Про відповідну позицію Меркель заявив речник німецького уряду Штеффен Зайберт, передає агентство dpa.

#BREAKING: German Chancellor Angela Merkel criticizes the US Senate's decision to impose new sanctions on Russia pic.twitter.com/ekswYt5hjI