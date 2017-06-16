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Меркель виступила з різкою критикою нових санкцій США проти Росії

П'ятниця, 16 червня 2017, 13:30
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Канцлер Німеччини Ангела Меркель приєдналася до критики нових санкцій США проти Росії, висловленої канцлером Авcтрії та главою МЗС Німеччини напередодні.

Про відповідну позицію Меркель заявив речник німецького уряду Штеффен Зайберт, передає агентство dpa.

За його словами, канцлер Німеччини охарактеризувала крок США як "дивний", заявивши, що європейська економіка не повинна страждати від санкцій проти Росії.

"Рішення Сенату США піднімає для неї ті самі питання, що і для канцлера Керна і міністра Габріеля. Це, м’яко кажучи, дивний крок" - сказав Зайберт.

"Цього не повинно трапитися. Ми відкидаємо санкції з екстратериторіальним ефектом, які мають вплив на треті країни" - додав речник німецького уряду.

Нагадаємо, американський Сенат майже одноголосно затвердив нові санкції проти Росії у зв’язку з її втручанням у президентську кампанію в США.

Канцлер Австрії Крістіан Керн та міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель у спільному зверненні заявили, що ухвалені в Сенаті США нові санкції проти Росії становлять загрозу для європейських компаній, які беруть участь у розвитку енергопостачання Європи. 

Міністр економіки Німеччини Брігітт Зіпріс у зв’язку з голосуванням сенату звинуватила США у зраді спільного з Європою підходу до санкцій проти Росії.

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