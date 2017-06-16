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В уряді підтримали нові мита на брухт, які порушують угоду про асоціацію з ЄС

П'ятниця, 16 червня 2017, 14:02
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Міністерство економічного розвитку рекомендуватиме президенту Петру Порошенку підписати закон про експортне мито на брухт чорних металів.

Про це йдеться у повідомленні відомства у Twitter.

Повідомляється також, що детальна позиція міністерства буде надана за кілька годин.

Раніше представництво ЄС в Україні виступило із закликом не продовжувати дію мит на експорт металобрухту, тому що цей крок порушить домовленість із ЄС щодо скасування цих мит.

Нагадаємо, у вересні 2016 року президент Петро Порошенко підписав скандальний законопроект №3868, що встановлює додаткові мита на вивіз брухту чорних металів.

Рада ухвалила цей закон у квітні 2016-го, тим самим на три роки підвищивши мито на експорт брухту чорних металів з 10 до 30 євро за тонну. Ця ініціатива активно лобіювалася українськими металургами, які заявляли, що експорт металобрухту істотно підвищує собівартість виплавки сталі в Україні, а відповідно, знижує конкурентоспроможність української сталі на світовому ринку.

В ЄС цю ініціативу сприйняли вкрай негативно, заявивши, що вона порушує "дух і букву" Угоди про асоціацію. Тому ухвалений закон заветував президент. Натомість він запропонував скоротити термін дії мита до 1 року.

Минулого тижня Рада проголосувала за законопроект №6382 і продовження на два роки дії збільшеного мита на експорт металобрухту. Ще два роки це мито складатиме не 10, а 30 євро за тонну.

Детальніше читайте у статті: "Квоти гинуть за метал: між Києвом та Брюсселем назріває гучний скандал".

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