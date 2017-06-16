В уряді підтримали нові мита на брухт, які порушують угоду про асоціацію з ЄС

Міністерство економічного розвитку рекомендуватиме президенту Петру Порошенку підписати закон про експортне мито на брухт чорних металів.
Про це йдеться у повідомленні відомства у Twitter.
Повідомляється також, що детальна позиція міністерства буде надана за кілька годин.
Мінекономрозвитку рекомендуватиме @poroshenko підписати #ЗП6382 про експортне мито на брухт чорних металів. Деталі за кілька годин. pic.twitter.com/UopvGsbdFu— Мінекономрозвитку (@mineconomdev) 16 червня 2017 р.
Раніше представництво ЄС в Україні виступило із закликом не продовжувати дію мит на експорт металобрухту, тому що цей крок порушить домовленість із ЄС щодо скасування цих мит.
Нагадаємо, у вересні 2016 року президент Петро Порошенко підписав скандальний законопроект №3868, що встановлює додаткові мита на вивіз брухту чорних металів.
Рада ухвалила цей закон у квітні 2016-го, тим самим на три роки підвищивши мито на експорт брухту чорних металів з 10 до 30 євро за тонну. Ця ініціатива активно лобіювалася українськими металургами, які заявляли, що експорт металобрухту істотно підвищує собівартість виплавки сталі в Україні, а відповідно, знижує конкурентоспроможність української сталі на світовому ринку.
В ЄС цю ініціативу сприйняли вкрай негативно, заявивши, що вона порушує "дух і букву" Угоди про асоціацію. Тому ухвалений закон заветував президент. Натомість він запропонував скоротити термін дії мита до 1 року.
Минулого тижня Рада проголосувала за законопроект №6382 і продовження на два роки дії збільшеного мита на експорт металобрухту. Ще два роки це мито складатиме не 10, а 30 євро за тонну.
Детальніше читайте у статті: "Квоти гинуть за метал: між Києвом та Брюсселем назріває гучний скандал".