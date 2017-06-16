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Мінекономрозвитку: нові мита на брухт не порушують угоду про асоціацію з ЄС



Мінекономрозвитку: нові мита на брухт не порушують угоду про асоціацію з ЄС

П'ятниця, 16 червня 2017, 18:09
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Міністерство економічного розвитку заявляє, що закон про експортне мито на брухт чорних металів буде застосовуватися без шкоди для зобов’язань у рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Про це йдеться у заяві на сайті відомства.

"Для металобрухту, який експортуватиметься в ЄС, залишатимуться чинними ставки вивізного мита, визначені в Угоді. Уряд готовий доводити свою позицію перед міжнародними партнерами", - йдеться у заяві.

Повідомляється, що Мінекономрозвитку провело обговорення законопроекту №6382 із зацікавленими сторонами: народними депутатами, асоціаціями металургів, представниками металургійних підприємств, Урядовим офісом з європейської та євроатлантичної інтеграції.

За підсумками обговорення, Мінекономрозвитку ухвалило рішення рекомендувати президенту України підписати закон, ухвалений Верховною Радою

"Законопроект має на меті стабілізацію роботи українських металургійних підприємств в умовах військової агресії, збереження 25 тис. робочих місць", - йдеться в заяві.

Раніше представництво ЄС в Україні виступило із закликом не продовжувати дію мит на експорт металобрухту, тому що цей крок порушить домовленість із ЄС щодо скасування цих мит.

Нагадаємо, у вересні 2016 року президент Петро Порошенко підписав скандальний законопроект №3868, що встановлює додаткові мита на вивіз брухту чорних металів.

Рада ухвалила цей закон у квітні 2016-го, тим самим на три роки підвищивши мито на експорт брухту чорних металів з 10 до 30 євро за тонну. Ця ініціатива активно лобіювалася українськими металургами, які заявляли, що експорт металобрухту істотно підвищує собівартість виплавки сталі в Україні, а відповідно, знижує конкурентоспроможність української сталі на світовому ринку.

В ЄС цю ініціативу сприйняли вкрай негативно, заявивши, що вона порушує "дух і букву" Угоди про асоціацію. Тому ухвалений закон заветував президент. Натомість він запропонував скоротити термін дії мита до 1 року.

Минулого тижня Рада проголосувала за законопроект №6382 і продовження на два роки дії збільшеного мита на експорт металобрухту. Ще два роки це мито складатиме не 10, а 30 євро за тонну.

Детальніше читайте у статті: "Квоти гинуть за метал: між Києвом та Брюсселем назріває гучний скандал".

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