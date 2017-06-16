В ЄС за рік затримали понад тисячу джихадистів - звіт Європолу

П'ятниця, 16 червня 2017, 18:33

Кількість осіб, затриманих за підозрою в ісламістському тероризмі в Європейському союзі, збільшується третій рік поспіль.

Про це йдеться у звіті Європолу.

За офіційними даним, минулого року були заарештовані 1002 джихадісти, підозрюваних в тероризмі. В 2015 році цей показник становив 687 осіб, і 395 у 2014 році.

У звіті також повідомляється, що в 2016 році загалом було 142 "невдалих, зірваних і здійснених атак" у восьми країнах ЄС, більше половини з них (76) зафіксовані у Великій Британії.

В результаті атак загинули 142 осіб і і 379 отримали поранення. Напади з найбільшої кількість жертв були здійснені джихадистами.

Серед заарештованих, кожен четвертий підозрюваний – жінка. Крім того, третина затриманих молодше 25 років.

У 40% випадків терористи використовували вибухівку.

В той же час, кількість нападів, скоєних джихадистами, зменшилася з 17 в 2015 році до 13 в 2016 році. Шість із них були пов'язані з угрупованням "Ісламська держава".